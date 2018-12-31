Скончался заместитель министра транспорта России Сергей Аристов

После болезни на 64-м году жизни скончался статс-секретарь — заместитель министра транспорта России Сергей Аристов.

Глава Минтранса Евгений Дитрих выразил соболезнования родным и близким покойного, передает РИА Новости.

Прощание с Сергеем Аристовым пройдет 2 января 2019 года на Троекуровском кладбище Москвы. Там же он и будет похоронен.

Свою должность в министерстве транспорта Аристов занимал с 1 декабря 2005 года.

Трудовую деятельность начал в 1973 году трактористом. После окончания Свердловского юридического института работал стажером, помощником прокурора, следователем прокуратуры Крапивинского района Кемеровской области. Позже - старшим следователем, заместителем начальника следственной части прокуратуры Кемеровской области.

В 1986 году был назначен заместителем прокурора города Кемерово. Затем работал в прокуратуре РСФСР, а с 1992 года – в Генеральной прокуратуре Российской Федерации прокурором, старшим прокурором, начальником отдела, заместителем начальника Главного следственного управления – начальником управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

С февраля 2002 — заместитель Министра путей сообщения Российской Федерации. Спустя два года постановлением правительства был назначен замминистра транспорта РФ.