Взрыв в Магнитогорске: 79 жильцов дома пропали без вести

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске возросло до трех. По данным руководства Челябинской области, неизвестна судьба 79 человек. Из-под завалов извлечены четверо, в том числе ребенок. Их обследуют врачи скорой помощи.

"Из-под завала извлечены трое живых и трое погибших​​​. Непонятна судьба 79 человек", — рассказал заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

Пострадавших при обрушении конструкций дома доставили в стационар: двоих взрослых и ребенка.

Жильцов разрушенного дома не пускают в квартиры из-за опасности обрушений, сообщила корреспондент ГТРК "Южный Урал" Анастасия Ишменева. В многоподъездном доме N164 на проспекте Карла Маркса проживают 1300 человек.

В разборе завалов участвуют свыше 500 человек. Поиск выживших осложняют большая площадь завалов и морозная погода. Температура воздуха в Магнитогорске — минус 17 градусов. МЧС готовит к отправке на место ЧП группировку из 300 специалистов.

300 эвакуированных из аварийного дома жильцов разместят в общежитии, сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

По предварительным данным, газ взорвался около четырех утра по московскому времени в одной из квартир на втором этаже над аркой. Обрушились конструкции с 3 по 10 этаж между 6 и 7 подъездами, повреждены 48 квартир.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследованием занимается центральный аппарат СК. На место ЧП направлены лучшие следователи-криминалисты из Москвы.

Президент Владимир Путин был проинформирован о трагедии. Как сообщила пресс-служба Кремля, по поручению президента в Магнитогорск вылетают министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. Они должны будут проконтролировать оказание помощи родственникам жертв и пострадавших, а также принять все необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий ЧП.

Минздрав отправит в Магнитогорск группу психологов и психиатров для помощи пострадавшим.

Жилой дом, пострадавший после взрыва, пройдет проверку комплексом "Струна" для определения его пригодности к эксплуатации.