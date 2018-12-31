Словацкая молодежка разгромила команду Казахстана на чемпионате мира

В группе "В" на молодежном чемпионате мира по хоккею в ночь на понедельник состоялся один матч. Сборная Словакии со счетом 11:2 разгромила команду Казахстана и обеспечила себе место в плей-офф.

В составе победителей хет-трик оформил Андрей Коллар (9-я, 23-я и 60-я минуты), по дублю оформили Адам Ружичка (1-я и 6-я) и Марсель Длугош (15-я и 55-я), еще по шайбе забросили Адам Лишка (1-я), Филип Кривошик (12-я), Милош Роман (28-я) и Павол Регенда (34-я). У сборной Казахстана дважды отличился Артур Гатиятов (31-я и 47-я).

Сборная Словакии стала четвертой в своей группе и в 1/4 финала турнира встретится с победителем квинтета "А".