МИД: посольству США известно об аресте американского шпиона

Федеральная служба безопасности 28 декабря 2018 года задержала гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Как сообщили в понедельник в департаменте информации и печати МИД России, дипломатические работники Соединенных Штатов в Москве были уведомлены об аресте гражданина США. Шпион был взят с поличным.

"В строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией посольство США было своевременно уведомлено о факте задержания", — рассказали в дипломатическом ведомстве.

В отношении Пола Уилана возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ. Суд может лишить американца свободы на срок до 20 лет, пишет РИА Новости.