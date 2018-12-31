"Зенит" интересуется полузащитником "Лиона" Тузаром

Санкт-петербургский футболист клуб "Зенит" интересуется полузащитником "Лиона" Люкой Тузаром. Кроме того, "сине-бело-голубые" рассматривает кандидатуры еще двух французских футболистов.

Как сообщает "Спорт-экспресс", "Зенит" уже обратился к французскому клубу по поводу перехода 21-летнего хавбека, однако "Лион" не хочет расставаться с игроком. Соглашение между Тузаром и французской команды заканчивается только в мае 2023 года.

В нынешнем сезоне полузащитник отыграл за "Лион" 15 матчей в чемпионате Франции.