Центризбирком Украины ликвидировал все избирательные участки в России

В украинском Центризбиркоме внесли поправки в постановлении о создании избирательных участков. За день до начала предвыборной президентской кампании были ликвидированы все участки, находящиеся в России.

Гражданам Украины, оказавшимся на территории России, предлагается воспользоваться своим избирательным правом на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, передает ТАСС.