Магия "Путешествия в Рождество"

В Москве многие встретили новый 2019 год на улицах, и в этом им помогло "Путешествие в Рождество". Организаторы фестиваля приготовили для посетителей множество сюрпризов, в числе которых — возможность вернуться назад во времени и увидеть Новый год своего детства.

В Москве в самый канун Нового Года стартовал главный зимний фестиваль столицы, обладатель международных наград и номинаций. Продлится он до 13 января. Сотни Дедов Морозов и Снегурочек, тысячи новогодних елок, десятки тысяч развеселых москвичей и гостей столицы готовились к встрече 2019 года, и праздник получился на славу.

"Путешествие в Рождество" началось с путешествия во времени – прогулки по Тверской улице от совсем уже далеких 50-х годов до недавних нулевых. Почувствовать себя детьми и вернуться в "тот самый" Новый год своего детства здесь смогли несколько поколений россиян.

Здесь же — оригинальный арт-объект для поклонников диско — переливающийся диско-шар. Подвешенный на подъемном кране на пересечении Тверской и Моховой улиц, он имеет пять метров в диаметре и будто приглашает на танец. И москвичи не отказывают себе в танцевальном удовольствии.

Ярким событием предновогоднего вечера стало грандиозное шествие главных героев Нового года — Дедов Морозов из разных республик нашей страны и не только. Таких дедушек москвичи и гости столицы смогли увидеть на ВВЦ, и это зрелище, которое запомнится навсегда.

На Поклонной горе от жарких песен и танцев плавится снег. Здесь прошел грандиозный гала-концерт участников известных вокальных телепроектов. За несколько минут до наступления Нового года с огромных экранов, установленных прямо на сцене, к гостям фестиваля и ко всем жителям нашей страны обратился президент России. Еще мгновение — и Москва вслед за Дальним Востоком, Сибирью и Уралом, Центральным регионом перешагнет в Новый 2019-й год.