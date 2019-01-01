Валерий Брагин: наши хоккеисты сделали стране новогодний подарок

Молодежная сборная России по хоккею прекрасно завершила первый этап группового этапа проходящего в Канаде чемпионата мира. Подопечные Валерия Брагина со счетом 2:1 нанесли поражение канадцам и заняли первое место в группе А.

Главный тренер российской молодежки Валерий Брагин назвал победу молодых россиян новогодним подарком всей стране. "Мы постарались сыграть достойно и это удалось. Страна получила новогодний подарок. Не могу назвать игру идеальной, но чувствовалось, что у нас есть команда", — приводит слова Брагина ТАСС.

Сборная России выиграла все пять матчей группового этапа и заняла первое место в группе А. Второго января нашей команде предстоит провести встречу 1/4 финала со сборной Словакии.