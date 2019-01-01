С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак

С 1 января 2019 года в силу вступают сразу несколько законов, которые касаются тарифов и налогов.

Ставка налога на добавленную стоимость выросла с 18 до 20 процентов. По подсчетам Минфина, это позволит увеличить доходы бюджета на 620 миллиардов рублей в год. Деньги планируют направить на социальные нужды, в первую очередь здравоохранение. При этом льготный НДС 10 процентов останется для продуктов первой необходимости.

На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает "Россия 24". Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов. На электронные системы доставки никотина и жидкости для них на 9,1 процента. Некоторые сотовые операторы уже проиндексировали тарифы, остальные сделают это чуть позже.