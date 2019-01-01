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1 января 201911:56

Павел Шэн: мы разобрали игру канадцев и выиграли

Сергей Савостьянов/ТАСС

Молодежная сборная России обыграла сверстников из Канады со счетом 2:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Победную шайбу в ворота хозяев на 52 минуте забросил нападающий Павел Шэн.

Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Павел Шэн видит причину победы над канадцами в тщательной подготовке к игре. "Мы разобрали игру канадцев и узнали о них, то что нужно. Наша сборная проявила терпение и добилась результат. Сборная России превзошла канадцев в командной игре, что в большинстве, что в меньшинстве", приводит слова Шэна РИА Новости.

Своего товарища по команде поддержал нападающий Василий Подколзин. "Мы строго сыграли в обороне. Наша сборная быстро привыкла к трибунам, к судейству, и мы стали играть, как всегда играем Канадцы ничем не удивили, кроме скоростей. Мы были к ним готовы".

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