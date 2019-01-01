Япония не против получить Курильские острова вместе с россиянами

Премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу "Асахи" озвучил представления правительства страны по возможной передаче некоторых Курильских островов Японии. По словам Абэ, японцы не собираются выгонять живущих на островах граждан России. Далее, властям Японии необходимо полное согласие местных жителей на смену государственной принадлежности, пишет ТАСС.

"Все, кто сейчас живут на островах — россияне. К сожалению, бывшие японские жители островов попали в ситуацию, при которой они больше не могут там проживать", — отметил Абэ.

Японский премьер заявил, что совместная хозяйственная деятельности России и Японии на островах может прояснить будущее этих территорий.

На саммите в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговоры о заключении мирного договора между странами.