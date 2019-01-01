Нападение на пассажиров в метро Манчестера расценивают как теракт

Нападение вооруженного мужчины в британском Манчестере полиция расценивает как теракт, сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что мужчина, вооруженный кухонным ножом, напал на людей на железнодорожном вокзале "Виктория" на севере Манчестера. Инцидент произошел в новогоднюю ночь. В результате нападения пострадали трое жителей Британии, включая полицейского.

По показаниям свидетелей, нападавший во время резни кричал "Аллах" и о "бомбардировках других стран".

Преступник был схвачен полицией в течение нескольких минут и доставлен в участок. Премьер министр страны Тереза Мэй уже выразила благодарность органам правопорядка за смелые и оперативные действия и "мужественную реакцию". В городе увеличено количество полицейских на улицах и общественных местах. Станция метрополитена, где произошло нападение, пока закрыта для пассажиров.

Пострадавшие гражданские — мужчина и женщина 50 лет — сейчас находятся в тяжелом состоянии, 30-летний полицейский отказался от госпитализации, получив медпомощь.

Инцидент произошел недалеко от места прошлогодней трагедии. В мае 2017 года в результате взрыва бомбы террористом-смертником 22 человека, выходившие с концерта, проходившего на Манчестер-арене.

Великобритания находится на втором месте в Европе по уровню угрозы, исходящей от исламских террористов, уточняется в сообщении.