Директора парка Горького после обрушения моста уволили

Директор парка Горького Марина Люльчук уволена.

Трудовые отношения прекращены по инициативе Департамента культуры после обрушения моста в новогоднюю ночь, временно исполняет обязанности директора руководитель объединенной дирекции "Мосгорпарк" Вячеслав Дунаева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал "Вконтакте" наказать виновных и дал соответствующее поручение департаменту.

Собянин также уточнил, что тяжелых травм, к счастью, удалось избежать, хотя 12 человек находятся в больнице. Но праздник людям испортили.

И хотя большинство пострадавших не москвичи, всем будет выплачена компенсация до полумиллиона рублей, передает "Интерфакс".



