В Германии водитель несколько раз наехал на людей в двух городах

В новогоднюю ночь житель Германии совершил несколько умышленных наездов на людей. В результате инцидента пострадали четыре человека. По словам полицейских, 50-летний мужчина пытался наехать на прохожих в Боттропе, а затем на пассажиров, ожидавших автобус на остановке в Эссене (оба города находятся в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия).

В полиции считают, что мотив таких поступков могла стать ксенофобия — в Ботторпе водитель совершил наезд в том числе на группу мигрантов из Сирии и Афганистана, а во время допроса делал соответствующие заявления. Следствие предполагает, что задержанный страдает психическим расстройством.