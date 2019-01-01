Два мигранта попытались пересечь испанскую границу в матрасах

Сотрудники Гражданской гвардии Испании вывели на чистую воду пару мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу в матрасах, сообщает The Olive Press. Изобличенных уроженцев Африки сняли на видео.

Описанные события произошли 30 декабря в Мелилье. Внимание полицейских на погранпункте привлекла легковая машина, на крыше которой были закреплены два матраса в пластиковой упаковке. Стоило стражам порядка настоять на тщательном досмотре, как водитель тут же скрылся.

Служители закона аккуратно сняли матрасы и разрезали обшивку, под которой обнаружили двух темнокожих молодых людей, таким образом пытавшихся пробраться в Европу.