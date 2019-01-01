В первый день нового года в Донбассе вновь слышны выстрелы

Докучаевск, находящийся на подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике территории, обстреляли из стрелкового оружия в первый день нового года, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате обстрела крупнокалиберным оружием получил повреждения жилой дом — в здании выбиты окна. Жертв среди мирного населения не зафиксировано.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе 29 декабря в преддверии новогодних и рождественских праздников. Он был согласован участниками Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 27 декабря 2018 года. Однако СЦКК уже зафиксировал факты нарушения перемирия.