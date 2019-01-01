На Украине вместо Нового года - день рождения Бандеры

В Киеве новогодние торжества вновь оказались густо сдобрены политикой. Комик Владимир Зеленский воспользовался праздничной ночью, чтобы объявить об участии в главном шоу наступившего 2019 года — президентских выборах. Шоу, в котором он, учитывая рейтинги, может претендовать на одну из главных ролей.

А уступающий Зеленскому в популярности президент Порошенко устроил стране новый праздник — официальные торжества в честь годовщины рождения Бандеры. Прибавили ли все эти события новогоднего настроения украинцам?

Вместо новогодних фейерверков — файеры факельного шествия, что освещают оскал украинского национализма. 110-летие со дня рождения соратника нацистов Бандеры Украина отмечает с помпой.

На Западе делают вид, что сходство марша на Крещатике с нацистским не замечают. Но не все. Чешский президент Земан призвал европейцев осудить восхваление Украиной военных преступников. А один уважаемый американский историк даже решил вернуть свою награду, когда-то полученную во Львове, который, к слову, украинские неонацисты называют Бандерштадтом. "Мне не нужны награды от города, в котором чествуют Степана Бандеру, фашиста", — заявил он.

Объявив день рождения Бандеры государственным праздником, который для президента и его воинствующего окружения теперь важнее Нового года, Порошенко хотел заручиться поддержкой радикалов. Вот и в предваряющем его новогоднее обращение видеоролике — краткий обзор достижений "незалежной" за год: от раскольнической автокефалии до поставок американских ракетных комплексов.

Но за пять минут до полуночи, когда на всех телеканалах должны были одновременно запустить поздравление Порошенко, зрители канала "Один плюс один" неожиданно увидели совсем другое лицо. Это комик Зеленский — теперь уже официально — заявил о своих президентских амбициях.

В рейтинге потенциальных кандидатов у шоумена сейчас — вторая строчка. Выше только Юлия Тимошенко. Так что шансы на политическое перевоплощение есть, тем более когда за спиной олигарх Коломойский. Не без его участия канал и выдал с опозданием поздравление президента. Ничего нового Порошенко все равно не сказал.

"Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе. Это — четкая стратегия, которой неуклонно придерживаемся течение последних пяти лет", — заявил украинский президент.

За три месяца до выборов у Порошенко — одна цель — расколоть и задушить оппозицию. Вдобавок натравить радикалов. Тем, например, очень не понравилось, что у оппозиционного кандидата Юрия Бойко в ролике не видно украинского флага над зданием Рады. Тут же обвинили в "пророссийскости". Бойко – кстати — самый популярный кандидат на востоке страны.

А Центризбирком уже приступил к "зачистке" электорального поля. Одно из первых решений — закрыть все пять избирательных участков на территории России. В украинском посольстве в Москве и генконсульствах в Ростове, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, чтобы не считать голоса соотечественников, которых в России минимум три миллиона. Вынужденные уехать на заработки украинцы точно ведь не проголосуют за действующую власть. У министра иностранных дел Климкина даже аппетит пропал.

"Как и год назад, готовлю домашний майонез и переключаю каналы. Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая — их все же меньше", — сказал Климкин.

Аппетит шефу украинской дипломатии испортила предновогодняя киноклассика — от "Бриллиантовой руки" до "Операции Ы". И ближе министру Климкину, видимо, такие кадры, на которые придется отреагировать, когда коллеги из соседней Польши напомнят о Волынской резне, устроенной как раз теми, на кого так равняются участники сегодняшних факельных шествий.