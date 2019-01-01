Автомобильный холдинг BorgWarner признал в американском шпионе своего директора по безопасности

Американская компания BorgWarner, которая производит детали для автомобилей, подтвердила, что американский гражданин Пол Уилан является ее сотрудником и занимает пост директора по безопасности.

Уилан, приехавший в Москву на свадьбу, был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

Об инциденте уведомили посольство США в РФ, передает "Интерфакс".