Во время новогодних каникул в России вступят в силу около 50 новых законов

С наступлением Нового года в России в силу вступили почти полсотни новых законов. В том числе те, которые касаются налогов и социальных выплат.

Во время длинных новогодних каникул вступят в силу около пятидесяти новых законов. 1 января минимальный размер оплаты труда увеличился до 11 тысяч 280 рублей. Также вырастут максимальный размер пособия по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Люди предпенсионного возраста — это женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет — отныне не будут платить налог на дом, квартиру или гараж.

В 2019 году повышается ставка НДС с 18 до 20 процентов (это не коснется товаров социального назначения, а также лекарств, которые облагаются налогом по льготной ставке). На 10 процентов вырастет акциз на сигареты, тарифы ЖКХ прибавят 1,7 процентов.

Вступают в силу долгожданные изменения для дачников. Теперь на садовых участках можно строить жилые дома и получить в них прописку. А Пенсионный фонд начинает внедрять новые технологии — цифровые социальные карты пенсионеров, передает телеканал "Россия 24".