Актер Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет

Актер Владимир Иванович Дыховичный скончался в возрасте 30 лет. Об этом вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Опубликовав фотографию артиста, Ольга Дыховичная написала: "RIP".

О подробностях случившегося пока ничего не сообщается.

Владимир Дыховичный окончил ВГИК, он снимался в кинофильме "Лето" Кирилла Серебренникова, сериале "Бессонница" и других. Владимиру Ивановичу Дыховичному было 30 лет, сообщает РИА Новости.