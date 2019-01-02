Экс-хоккеисту "Локомотива" грозит тюремный срок за покупку кокаина

Бывший хоккеист ярославского "Локомотива и "Сибири" Йори Лехтеря обвинен в приобретении наркотиков. Теперь сторона обвинения требует приговорить нападающего сборной Финляндии на условный пятилетний срок.

Судебное заседание по делу Лехтеря состоялось 1 января, но сам хоккеист на нем не присутствовал, сообщает ТАСС. Известно, что в 2018 году в ночных клубах финского клуба Тампере он приобрел восемь грамм кокаина.

Кроме того, финский хоккеист в составе группы из 23 человек также подозревается в торговле наркотическими веществами. Сам же Лехтеря все напрочь отрицает: "Как я утверждал с самого начала, данные обвинения в мой адрес – ложь. Я уточню все детали дела, а до конца разбирательств дальнейших комментариев давать не буду".

Напомним, что Лехтеря выступал в "Локомотиве" и "Сибири" в период с 2010 по 2014 годы. В общей сложности он провел в Континентальной хоккейной лиге 209 игр, набрав 164 (55+109) очков. На данный момент он выступает в Национальной хоккейной лиге за "Филадельфия Флайерз".