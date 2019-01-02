К власти в Бразилии пришел защитник консервативных семейных ценностей

В столице Бразилии прошла инаугурация избранного президента Жаира Болсонару. Тем, кто захотел увидеть все своими глазами и принять участие в церемонии, пришлось пройти 4 досмотра. С чем связаны такие меры безопасности, и кто из мировых лидеров присутствовал на торжественной церемонии?

Всего за полдня продано 200 футболок. За 20 реалов — около 350 рублей — можно выбрать президента в образе любимого героя. Одна из самых популярных футболок — Болсонару в образе Крестного отца. Ведь для Дона Корлеоне семья — превыше всего. Бразильцы называют себя народом консервативным, а потому неудивительно, что миллионы избирателей отдали свои голоса за человека, который назвал себя главным защитником семейных ценностей.

Таких мер безопасности столица Бразилии никогда прежде не видела. Город охраняют свыше трех тысяч полицейских и военных. Причина — покушение на кандидата Болсонару в самый разгар избирательной кампании. В сентябре на кандидата от социал-либералов напали с ножом. Политик перенес несколько операций, но из гонки не вышел.

Мауривано вместе с семьей проехал более двухсот километров, чтобы побывать на торжествах в столице. От нового президента ждет одновременно и революцию (в экономике) и борьбу за консервативные ценности.

До последнего не было известно — поедет ли Болсонару на церемонию в кабриолете или же выберет закрытый лимузин. В итоге, в машине без крыши избранный глава государства проехал лишь незначительную часть пути.

Официальная церемония передачи власти проходит сначала в Конгрессе, где Болсонару клянется защищать конституцию. А затем уходящий лидер, Мишель Темер, передает своему преемнику расшитое золотом президентское знамя. Жаир Болсонару отныне — президент Бразилии, и в честь этого раздается 21 залп из пушки.

Российскую делегацию в Бразилиа возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин. Перед началом торжественной церемонии председатель нижней палаты парламента встретился со своим бразильским коллегой. Вячеслав Володин поддержал предложение Родриго Майи развивать совместные проекты в образовании, например, уделить больше внимания студенческому обмену.

На торжественном приеме по случаю инаугурации спикер Госдумы обсудил с партнерами будущее двусторонних отношений, в первую очередь - создание новых форматов в межпарламентском сотрудничестве. В новом году интересы наших стран будут часто пересекаться, ведь с первого января Бразилия председательствует в группе БРИКС.