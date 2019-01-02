Охранник забил покупателя до смерти за кражу продуктов и водки из магазина в Уфе. Видео

Камера, установленная в подсобном помещении магазина в Кировском районе Уфы на проспекте Салавата Юлаева, запечатлела расправу над покупателем, которого заподозрили в краже товара.

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, в минувшую субботу, 29 декабря, сотрудники магазина заметили, что один из покупателей попытался похитить из торгового зала продукты и бутылку водки.

Работники задержали клиента и поместили его в "подсобку", именно там до приезда полиции вызванные сотрудники частного охранного предприятия удерживали мужчину – жителя Уфы 1978 года рождения.

Стражи порядка составили в отношении подозреваемого протокол за совершение мелкого хищения, предусмотренного соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях, после чего отпустили его домой.

Через несколько дней – вечером 31 декабря, тело мужчины, заподозренного в краже из магазина, было найдено в собственной квартире. При осмотре эксперты обнаружили у покойного телесные повреждения.

В ходе расследования обстоятельств произошедшего были изучены видеозаписи, зафиксировавшие момент избиения уфимца одним из охранников в ожидании прибытия полиции.

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан возбудили уголовное дело в отношении сотрудника частного охранного предприятия, наносившего удары мужчине.

В настоящее время охранник, подозревающийся в совершении преступления, предусмотренного статьей "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" УК РФ, задержан и находится под стражей.

Отметим, что максимальное наказание за совершение подобного преступного деяния составляет лишение свободы на срок до 15 лет.