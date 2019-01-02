Помпео: США будет требовать немедленного возвращения пойманного в Москве шпиона

США потребуют немедленного возвращения на родину американца, задержанного в России. Об этом, как сообщает агентство Bloomberg, заявил госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, Штаты ясно выразили России их надежду на то, чтобы узнать больше об обвинениях, понять, в чем обвиняют гражданина США.

"И в том случае, если задержание не обосновано, мы потребуем его немедленного возвращения", — приводит агентство слова американского госсекретаря.

Помпео также отметил, что США надеются на получение запрошенного ранее консульского доступа к их гражданину в ближайшие несколько часов (2 января).

Ранее сообщалось, что 28 декабря в Москве при проведении шпионской акции сотрудниками ФСБ был задержан гражданин США Пол Уилан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

МИД России официально уведомил американскую сторону о задержании в Москве гражданина США. Это РИА Новости подтвердил и представитель Госдепа США, отказавшись, однако, предоставить дополнительные детали из соображений конфиденциальности.

При этом по словам брата Уилана, задержанный — бывший морской пехотинец, который приехал в Москву на свадьбу друга.