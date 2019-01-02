Непряева и Седова завоевали медали масс-старта на "Тур де Ски"

В немецком Оберстдорфе состоялся масс-старт в рамках этапа лыжной многодневки "Тур де Ски". В женской гонке на 10 километров классическим стилем победу праздновала норвежская лыжница Флугстад Эстберг, которая преодолела дистанцию за 32.08,9 секунды.

Следом за ней расположились россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова, занявшие второе и третье места соответственно. Отставание Непряевой от победительницы составило всего 0,1 секунды, а Седовой – 5,3 секунды.

В десятку лучших также вошла еще одна представительницы российского лыжного спорта – Юлия Белорукова. Она финишировала с шестым результатом (+16,2 секунды).