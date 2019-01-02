Путин поручил поддержать "Первый российский национальный телеканал"

Владимир Путин поручил Совету по межнациональным отношениям при президенте РФ поддержать "Первый российский национальный телеканал". Об этом сообщается на сайте Кремля.

На ежегодной пресс-конференции Путин пообещал обратившейся к нему сотруднице канала, что поручит президентскому Совету по межнациональным отношениям связаться с "Первым российским национальным телеканалом", чтобы тот стал информационным партнером по реализации национальной политики​​​.

В поручении президента говорится: "Совету при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям совместно с Правительством Российской Федерации рассмотреть вопрос о поддержке Первого Российского Национального Канала".

Первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко и зампреду правительства Виталию Мутко поручено подготовить доклад по вопросу до 31 марта.