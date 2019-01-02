В результате вооруженных нападений на севере Буркина-Фасо погибли 13 человек. Об этом сообщает местный портал Faso.

Инцидент произошел 1 января​​​. Неизвестные убили 6 человек, среди которых был глава деревни и его сын. В ответ местные жители убили семерых человек из народности Фульбе, передает РИА Новости.

После инцидента на место происшествия были введены силы безопасности для стабилизации ситуации. Власти Буркина-Фасо ранее объявили режим чрезвычайного положения в ряде северных провинций. Там активизировались действующие в стране исламистские группировки.