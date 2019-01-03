В столкновении маршрутки и легковушки на юге Москвы пострадали девять человек

Девять человек пострадали в результате ДТП на юге столицы, где маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. Столкновение маршрутного микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Skoda произошло у дома номер 14 на Ореховом бульваре.

Все девять пострадавших госпитализированы, передает РИА Новости. Обстоятельства аварии выясняются, сообщил представитель экстренных служб столицы.