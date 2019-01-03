Вице-президент WADA: хотим без промедления провести заседание по ситуации с РУСАДА

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд предложила немедленно провести заседание организации, чтобы как можно быстрее решить вопрос со статусом РУСАДА. По ее мнению, для этого даже подойдет формат телефонной конференции.

"Мы надеемся получить одобрение от комитета ВАДА и организовать разговор. Хотим провести заседание без лишних промедления и вынести решение относительно РУСАДА", – приводит слова Хеллеланд Sportbox.ru.

Напомним, что Российская национальная антидопинговая организация не передала WADA в оговоренный срок данные московской лаборатории. Ранее Всемирное антидопинговое агентство предоставило российской стороне новый дедлайн – до окончания новогодних каникул.