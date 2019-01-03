Око за око: для пяти обвиняемых в убийстве Джамаля Хашогги требуют смертной казни

В Саудовской Аравии проходит первое судебное заседание по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает издание "Аль Арабия" со ссылкой на заявление генпрокуратуры королевства.

На первом слушании перед судом предстали 11 человек, им уже предъявлены обвинения в убийстве репортера. Прокуратура королевства запросила высшую степень наказания — смертную казнь — для пятерых из них.

Джамаля Хашогги, известного своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, убили во время посещения им генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Турецкая сторона также начала свое расследование, напоминает телеканал "Россия 24".

20 октября саудовские власти заявили, что журналист был убит в результате конфликта, возникшего в здании дипломатической миссии. Мировое сообщество призвало Эр-Рияд провести тщательное прозрачное расследование, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийство журналиста тщательно спланированной акцией.

15 ноября генеральная прокуратура Саудовской Аравии обнародовала предварительные итоги расследования: 21 человек задержан, 11 подданным были предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Тело саудовского журналиста до сих пор не найдено.