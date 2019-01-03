Последствия смертельной аварии под Саранском попали на видео

Сегодня, 3 января, в Мордовии на трассе Чамзинка — Саранск столкнулись две легковушки марки ВАЗ. В результате аварии погиб мужчина, еще один человек получил травмы. Затем на этом же месте произошло еще одно ДТП.

Один из очевидцев остановился чтобы помочь, и в этот момент в его машину врезался еще один автомобиль ВАЗ. Второе ДТП обошлось без жертв.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС, о причинах ДТП пока что не сообщается.