Новый заместитель министра здравоохранения займется цифровизацией отрасли

Елена Бойко назначена заместителем министра здравоохранения РФ. Она станет седьмым замом министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой и будет отвечать за цифровизацию медицинской отрасли в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Распоряжение о назначении Елены Бойко замминистра здравоохранения РФ​​​ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Елена Бойко будет работать над одним из федеральных проектов, входящих в нацпроект "Здравоохранение". Он предполагает создание единого цифрового контура в здравоохранении.

Бойко окончила Новосибирский государственный технический университет. Она была замдиректора департамента государственной политики в области информатизации органов власти Минкомсвязи России. С 2014 года возглавляла департамент цифрового развития и информационных технологий министерства здравоохранения. Там она занималась развитием информатизации медицинской отрасли.