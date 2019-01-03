В Сирии под бомбами западной коалиции погибло сразу 11 членов одной семьи

В результате авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 11 членов одной семьи — жителей деревни Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал государственный телеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники​​​.

Коалиция во главе с США периодически бомбит город Хаджин и близлежащие деревни в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).