Палату представителей Конгресса США возглавила Нэнси Пелоси

В качестве спикера Палаты представителей Конгресса США на 2019-2020 годы избрана демократ Нэнси Пелоси. Она заявила, что с нетерпением ждет работы как с коллегами по партии, так и с республиканцами, отметив при этом, что это будет не так просто.

На промежуточных выборах в ноябре 2018 года демократы выиграли 40 мест в Палате представителей, получили над ней контроль впервые с 2011 года, напоминает РИА Новости.

Нэнси Пелоси 78 лет, в 2007–2011 годах она была первой женщиной, ставшей спикером Палаты представителей. После проигрыша демократов на промежуточных выборах 2010 года Пелоси вновь стала лидером парламентского меньшинства.