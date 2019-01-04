В Таиланде погиб турист из России

На острове Самуи в Таиланде, спасая тонущую дочь, погиб турист из России. Трагедия произошла в минувшую среду, когда приехавшая на отдых российская семья отправилась купаться, несмотря на выставленные на пляже красные флажки, запрещающие заходить в море.

В это время в Сиамском заливе поднялось волнение, вызванное формировавшимся в Южно-Китайским море тропическим ураганом. Девочку накрыло волной, она стала тонуть примерно в 50 метрах от берега. Отец ребенка, 58-летний мужчина бросился ее спасать. Ему удалось вытащить дочь с глубины, подплыть с ней ближе к берегу. На мелководье мужчину накрыла волна, ударив его головой о камни, сообщает РИА Новости.

Подоспевшим спасателям удалось вытащить россиянина из воды, но он уже не подавал признаков жизни. Все попытки реанимировать мужчину оказались тщетны.