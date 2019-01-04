"Африка Эко Рейс 2019": Сергей Куприянов вошел в топ-10

На третьем этапе ралли-марафона "Африка Эко Рейс 2019" участники преодолели 415 километров зачетной дистанции через каменистые предгорья и высохшие русла. Главным было беречь колеса и не сбиться с маршрута.

Сергей Куприянов показал 8-е время, поднявшись в топ-10 в абсолютном зачете, сообщает телеканал "Россия 24". Алексей Титов отметился серьезным прорывом, финишировав на 10-й позиции, а лучший результат в команде "Газ Рейд Спорт" показал Алексей Игнатов, занявший 17-е место. Всего два этапа разделяет участников от дня отдыха в Дахле, где подведут итоги первой половины марафона.