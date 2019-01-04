Хакеры слили в Сеть личные данные немецких политиков и журналиста Зеппельта

Хакеры выложили в Сеть личные данные сотен немецких политиков из всех партий, представленных в Бундестаге, кроме ультраправой "Альтернативы для Германии".

Как сообщила на своем сайте немецкая радиостанция RBB, в Интернет утекли номера мобильных телефонов и адреса политиков, а также часть внутрипартийного документооборота — в частности, заявления на участие в съездах, списки участников и другие.

В частности, стали общедоступны некоторые данные президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, председателя "Зеленых" Роберта Хабека, генсека СДПГ Ларса Клингбайла и экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

Кроме того, жертвами хакеров стали некоторые журналисты телеканалов ARD и ZDF – в частности, скандально известный Хайо Зеппельт, который стал известен своими материалами о допинге в спорте, передает "Интерфакс".

Кроме того, хакеры смогли получить доступ к личным документам некоторых депутатов — их счетам, банковским поручениям, данным кредитных карт и переписке с родственниками.

Правда, некоторым выложенным в Сеть документам уже несколько лет, передает ТАСС.

Какую-либо систему в действиях хакеров проследить не представляется возможным, поскольку были выложены только те документы, которые удалось перехватить.

Личности хакеров и их мотивы неизвестны. При этом хоть ущерб от данных действий и оценивается как большой, но с точки зрения политики особо важных данных в обнародованной информации нет.