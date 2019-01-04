Появилось видео убийства капитана из управления госохраны Украины

В Киеве поздним вечером 2 января был убит одним ударом в голову 26-летний Василий Хмелюк, капитан управления государственной охраны Украины, структуры, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.

Драке предшествовала бытовая ссора: по утверждениям очевидцев, автомобиль капитана едва не задавил собаку, которую выгуливал местный житель.

Водителю было сделано замечание, на что Василий Хмелюк рассердился, вышел из салона и затеял ссору. После этого он был повержен на землю одним ударом.

Все участники ссоры, включая Петра Очеретяного, нанесшего удар, попытались оказать первую помощь капитану, а также вызвали скорую, однако Василий Хмелюк скончался.

Позже Петр сам сдался в руки полиции. Выяснилось, что он активно занимался боксом и выступал на соревнованиях в категории до 90 кг.