В Петербурге из-за сосулек у жильцов снесли самовольно остекленные балконы

В Петербурге у жильцов дома 15 по улице Трефолева коммунальщики демонтировали балконы из-за огромных сосулек, которые образовывались на них.

В администрации Кировского района города радиостанции "Говорит Москва" объяснили это тем, что движение по данной улице интенсивное, и наледь угрожает пешеходам.

В коммунальной службе при этом отметили, что при строительстве этого дома в 1962 году остекление балконов не предусматривалось.

Как отметили чиновники района, проживающие в этом доме люди не предоставили разрешительную документацию и не провели демонтаж остекления балконов, который ранее они сделали самовольно.

В зимний период при неблагоприятных погодных условиях на элементах остекления, отливах, козырьках, кровлях образуется наледь, сосульки, что является безопасности прохождения пешеходов.

В своем ответе администрация Кировского района Петербурга ссылается на статью 36 Жилищного кодекса РФ, но жильцы дома все-таки написали заявление в полицию.