В хакерский слив Меркель не попала, но правительство ФРГ озабочено

Официальный представитель кабмина Германии Мартина Фиц прокомментировала сообщения о том, что в Сеть попали личные данные многих видных немецких политиков и журналистов.

По ее словам, правительство Германии этой утечкой озабочено и серьезно относится к данному инциденту, хотя пока особо "чувствительного" в обнародованных данных нет.

Однако сейчас все профильные ведомства занимаются расследованием, передает ТАСС.

При этом Фиц сообщила, что секретные данные ведомства канцлера ФРГ и лично Ангелы Меркель не затронуты, передает РИА Новости.

Представитель кабмина ФРГ также подтвердила сообщения СМИ, что утечка касается политиков всех уровней — депутатов Европарламента, Бундестага, ландтагов (региональных парламентов), а также политиков коммунального уровня.

Ранее сообщалось, что хакеры слили в Интернет личные данные сотен немецких политиков, кроме считающейся в ФРГ ультраправой "Альтернативы для Германии".

Кроме того, в Сеть попали и личные данные некоторых известных немецких журналистов – в том числе скандально известного своими материалами о допинге в спорте Хайо Зеппельта.