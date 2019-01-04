В Судане из-за подорожания хлеба идут антиправительственные протесты

С декабря 2018 года в Судане идут антиправительственные протесты. Они начались на фоне роста цен на хлеб. В течение нескольких людей в ряде городов Судана жители сталкиваются с его нехваткой: у пекарен выстраиваются большие очереди.

В ряде городов введен режим чрезвычайного положения.

Первыми на улицы с протестами вышли жители городов Гедареф и Атбара, а 4 января около 400 демонстрантов после посещения мечети в городе Омдурман, что недалеко от Хартума, стали требовать отставки правительства. Полиция Судана применила против них слезоточивый газ, передает РИА Новости.