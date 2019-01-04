Авария с автобусом в Тульской области: одна из пострадавших умерла в больнице

По факту аварии с участием автобуса, которая случилась в минувший четверг, 3 января, в Тульской области, возбуждено уголовное дело. Дело в том, что в пятницу в больнице скончалась одна из пассажирок автобуса, 30-летняя женщина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Управление МВД по региону, дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения по неосторожности, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

В Тульской области на 212-м километре трассы М-4 3 января рейсовый автобус сообщением Москва-Белгород столкнулся с грузовиком, ехавшим в попутном направлении. Семь пассажиров автобуса получили травмы. Умершая женщина была госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии.

Всего в автобусе было 54 человека. Люди, которые не пострадали, поехали дальше на другом автобусе.