"Ак Барс" победил "Салават Юлаев" в "зеленом дерби"

В Казани состоялась центральная встреча очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Ак Барсом" и уфимским "Салаватом Юлаевым". В "зеленом дерби" победу одержала команда Зинэтулы Билялетдинова со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев, Иржи Секач и Джастин Азеведо. У гостей единственную шайбу записал на свой счет Артем Сергеев.

Результаты других встреч дня: "Локомотив" (Ярославль) – "Динамо" (Рига) – 2:1, "Северсталь" (Череповец) – "Слован" (Братислава) – 2:0, "Витязь" (Подольск) – ЦСКА (Москва) – 1:2 ОТ.