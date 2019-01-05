В центре Москвы загорелось выселенное здание

В центре Москвы горит выселенное здание. Общая площадь пожара составляет 450 квадратных метров. О происшествии СМИ сообщили представители ГУ МЧС столицы.

Как уточняется, вспыхнул одноэтажный неэксплуатируемый дом №6 на Пятницкой улице.

Пожарные, прибывшие на место ЧП, приступили к ликвидации возгорания. О пострадавших ничего не сообщается, передает ТАСС.