Российская молодежка проиграла американцам в полуфинале чемпионата мира

Молодежная сборная России по хоккею не смогла выйти в финал чемпионата мира. В полуфинале российские хоккеисты уступили команде США со счетом 1:2. Соревнования проходят в Канаде.

В первом периоде Никита Шашков после передачи Дмитрия Саморукова отправил шайбу в ворота, но сделал это коньком, из-за чего судьи гол не засчитали. Спустя несколько минут американцы открыли счет. Оливер Вальстрем замкнул передачу партнера и забил в пустые ворота.

Второй период россияне начали в большинстве, но не смогли реализовать численное преимущество. Американцы же свой шанс при игре "5 на 4" использовали. На пятой минуте отрезка Саша Хмелевски удачно сыграл на пятаке и отправил шайбу между щитков вратаря Петра Кочеткова. Один гол сборная России смогла отыграть спустя девять минут. Григорий Денисенко прорвался по правому борту и с острого угла классным кистевым броском забросил в верхний угол.

Весь третий период россияне пытались отыграться и перебросали американцев со счетом 15:7, но сравнять так и смогли. В итоге поражение со счетом 1:2.

Теперь сборная России сыграет в матче за третье место, соперником подопечных Валерия Брагина станет проигравший во втором полуфинале между сборными Швейцарии и Финляндии.