Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США

Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе. Такие данные фигурируют в опросе, проведенном социологической службой Gallup.

По данным опроса, 16 процентов респондентов заявили о своем желании навсегда переехать в другую страну. За все время проведения службой Gallup подобных исследований это самый высокий показатель. Социологи объясняют такие общественные настроения с президентством Дональда Трампа, сообщает ТАСС. При экс-президенте США Бараке Обаме хотели покинуть страну 10 процентов опрошенных, при Джордже Буше – младшем – порядка 11 процентов респондентов.

За первые два года президентства Дональда Трампа 30 процентов американцев в возрасте до 30 лет заявили, что хотят навсегда уехать из страны, при этом 40 процентов женщин такого же возраста думают точно так же.

Вне зависимости от пола, возраста и дохода респондентов их мнение о президентстве Трампа является важнейшим фактором в желании покинуть страну. Канада возглавляет список стран, куда американцы хотят отправиться на постоянное место жительства.

Опрос проводился в период с 2017 по 2018 год, в нем принимали участие тысяча американцев старше 15 лет.

В 2016 году десятки американских звезд шоу-бизнеса заявляли, что уедут из страны, если Дональд Трамп станет президентом. Однако никто так и не выполнил своих обещаний.