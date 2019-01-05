Антон Шипулин попробует себя в лыжном марафоне

Российский биатлонист Антон Шипулин, завершивший в декабре карьеру, решил попробовать свои силы в лыжных гонках. Пока на любительском уровне. Антон намерен выступать в беге на длинные дистанции.

Антон Шипулин будет готовиться к выступлениям в новой для себя дисциплине под руководством своего личного тренера Андрея Крючкова. Сам Крючков подтвердил ТАСС продолжение сотрудничества с Шипулиным. "Я надеюсь, что Антон не откажется от марафонов. Если будет бегать, то я готов продолжить с ним работу в качестве личного тренера. А именно – буду готовить его к региональным соревнованиям".

31-летний Антон Шипулин завершил карьеру биатлониста, но готов выступать в лыжных гонках. Он планирует участвовать в таких соревнованиях, как "Европа — Азия" и Югорский марафон.