Российский "Удав" испытан в экстремальных условиях

Новый российский девятимиллиметровый пистолет "Удав" испытан и рекомендован к принятию на вооружение. Военным он понравился. Ожидается, что им заменят пистолет Макарова.

Как уточнили в ЦНИИточмаше, калибр пистолета – 9х21, прицельная дальность стрельбы – 50 метров, в магазине 18 патронов. Подробные ТТХ неизвестны. Испытывали "Удава" с августа по декабрь, в том числе, в экстремальных условиях (в температурном диапазоне от плюс 50 до минус 70 по Цельсию).

Сейчас единого пистолета в Вооруженных силах нет: "Грач" калибра 9х19 в итоге стал оружием "последнего шанса", а "Вектор" ("Гюрза"), для которого и был создан мощный патрон 9х21, был снят с испытаний. Созданный в Советском Союзе "Стечкин" достался бойцам спецподразделений и летчикам, а "Макаров" стал личным оружием офицеров, отмечает ТАСС. Оба имеют калибр 9х18.