Варфоломей подписал томос, но Епифанию не отдал

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии православной церкви Украины. Перед подписанием томоса об автокефалии "новой украинской церкви" в храме Святого Георгия в Стамбуле прошел молебен. Его трансляцию вели украинские телеканалы.

В молебне принял участие глава созданной на Украине новой церковной структуры Епифаний, в числе прочих присутствовали также президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр экономического развития Степан Кубив, министр обороны Степан Полторак и один из бывших президентов Украины Виктор Ющенко.

Украинские власти рассчитывают на вручение томоса уже 6 января в ходе визита Порошенко в Турцию, передает РИА Новости. После церемонии запланирована совместная божественная литургия патриарха Константинопольского Варфоломея и Епифания.

Украинские власти, в том числе сам президент Порошенко, не раз заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви. Однако, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине — в Русской православной церкви этот акт назвали раскольническим.

Верховная рада Украины также приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату, а советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Новая церковь, которую ранее создали в Киеве на так называемом "объединительном соборе", к церкви Христовой отношения не имеет: из двух раскольнических течений создали одно, и больше ничего не поменялось — такова официальная позиция Украинской Православной церкви. В Русской православной церкви считают, что объединительный по названию, но раскольнический по сути собор стал событием политической, а не церковной жизни. Дело в том, что каноническая церковь в нем участия не принимала, о вере на встрече почти не говорили. В основном там делили посты, а руководил всем этим президент Украины Петр Порошенко. Сам Вселенский патриарх Варфоломей на "объединительный собор" к Порошенко не приехал.