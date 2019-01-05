Скончался трехлетний мальчик, получивший пулю в голову в новогоднюю ночь

В дагестанском Дербенте умер трехлетний ребенок, получивший огнестрельное ранение в голову в новогоднюю ночь. Об этом сообщил в "Инстаграме" мэр Дербента Хизри Абакаров.

По словам мэра, ребенок был нетранспортабелен, перевезти его в Махачкалу и в Москву было нельзя, однако была возможность предоставить всю необходимую технику на месте. В Дербент приезжали врачи дагестанского Центра медицины катастроф, однако спасти ребенка, несмотря на все усилия, не удалось.

ЧП произошло, когда родители вместе с ребенком вышли на улицу, чтобы посмотреть салют. По словам руководителя пресс-службы МВД по Дагестану Руслана Ибрагимгаджиева, во время празднования Нового года кто-то открыл стрельбу из боевого оружия, и пуля попала ребенку в голову.

По словам Хизри Абакарова, сразу после произошедшего было возбуждено уголовное дело, оно передано в Следственный комитет. Правоохранительные органы обязательно найдут виновных, и те понесут наказание по всей строгости закона, пообещал мэр, выразив семье мальчика глубочайшие соболезнования.